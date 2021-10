Afgelopen week bijna veertig procent meer coronabesmettingen in Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Bij het RIVM werden in de afgelopen week bijna veertig procent meer besmettingen met het coronavirus gemeld uit Groningen dan in de week ervoor. Dat blijkt uit de wekelijke update over de epidemiologische situatie in Nederland.

In de provincie Groningen registreerde het RIVM in de afgelopen week 634 infecties met het coronavirus, 180 meer dan tussen 5 en 11 oktober . Voor het eerst in lange tijd waren er ook weer sterfgevallen te betreuren in de provincie, twee in totaal.

Met de 39 procent meer besmettingen staat Groningen net iets onder de gemiddelde stijging in Nederland, waar het aantal besmettingen toenam met 44 procent ten opzichte van de week ervoor. In alle regio’s en alle leeftijdsgroepen steeg het aantal meldingen Bij het RIVM liet een kwart meer mensen zich testen. Het reproductiegetal steeg van 1,12 naar 1,20.