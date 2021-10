Acute veiligheidsmaatregelen nodig bij woning in Stad na drietal bevingen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De drie forse aardbevingen die dinsdag hebben plaatsgevonden in de provincie Groningen hebben tot in de wijde omtrek gezorgd voor nieuwe schademeldingen. Zo zijn op een adres in de stad Groningen, op circa 20 kilometer van het epicentrum, preventieve veiligheidsmaatregelen genomen in verband met een acute, onveilige situatie.

Dat liet het Instituut Mijnbouwschade Groningen dinsdagmiddag weten. De woning in de Stad is de enige van de zeven woningen in de provincie waar het IMG zich genoodzaakt zag direct maatregelen te nemen, omdat de constructieve veiligheid van een gebouw in het geding is. Voor andere meldingen uit Oldambt (2), Eemsdelta (2) en Het Hogeland (1) staan inspecties gepland, die de komende 24 uur nog uitgevoerd gaan worden.

Uit heel Groningen kwamen dinsdag 94 nieuwe schademeldingen binnen bij het IMG, terwijl dat er normaal geziencirca 60 op een dag zijn. In de directe omgeving van de bevingen van Zeerijp en Appingedam zijn er sinds dinsdagmorgen acht nieuwe schademeldingen gedaan.

SodM: Bevingen bij Zeerijp aan elkaar verbonden, Appingedam was toeval

Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen waren de twee bevingen bij Zeerijp hoogstwaarschijnlijk met elkaar verbonden, omdat de epicentra op dezelfde breuklijnen in de zandsteenlaag liggen. Het epicentrum van de beving bij Appingedam ligt op een andere breuklijn in de laag, waardoor een verband met de andere bevingen onwaarschijnlijk is.

De bevingen die maandag hebben plaatsgevonden, zijn hoogstwaarschijnlijk niet het gevolg van de huidige gasproductie, maar zijn het resultaat van de jarenlange gaswinning uit het Groningen-gasveld.