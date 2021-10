Actieochtend in Hoogkerk: “Kleding inzamelen voor beter onderwijs in Oeganda”

nieuws

In Hoogkerk vindt zaterdag een actieochtend plaats. Tussen 09.00 en 11.00 uur is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk kleding ingezameld wordt.

Kleding die niet meer gedragen wordt, maar die nog wel door andere mensen gedragen kan worden, kan ingeleverd worden bij de Protestantse Gemeente Elim aan de Barkstraat 5 in Hoogkerk. Het gaat om een actie van Sam’s Kledingsactie. Op diverse plekken in het land wordt deze periode kleding ingezameld. Behalve kleding zijn ook tassen en accessoires, lingerie, schoenen, knuffels en speelgoed welkom. “Kapotte en smerige of vuile spullen nemen we niet aan”, vertelt de organisatie. “Je helpt ons het meest met herdraagbare kleding en schoeisel. Dat heeft voor Sam’s de hoogste opbrengst en zo kunnen we het meeste geld doorgeven aan de mensen die het het hardst nodig hebben.”

Het geld dat verdient gaat worden, gaat naar Oeganda, in Afrika. De stichting Cordaid werkt in het district Kamuli, in de regio Busaga aan beter onderwijs. Door de coronacrisis zijn de scholen in Oeganda sinds 19 maart 2020 gesloten. Op dit moment is het ministerie van Onderwijs en Sport begonnen aan de gefaseerde heropening van de scholen. De verwachting is echter dat een aanzienlijk aantal leerlingen waarschijnlijk niet zal terugkeren naar school vanwege verschillende redenen. Zo worden kinderen ingezet in het huishouden en op het land. Soms is de armoede zo groot, omdat ouders geen werk of inkomsten hebben, dat ze de hulp van hun kind niet kunnen missen. Cordaid helpt door ouders een extra steuntje in de rug te geven met een schoolpakket.

