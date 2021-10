Actieochtend Hoogkerk levert 800 kilo kleding op: “Veel meer dan verwacht, ongelofelijk”

nieuws

De kledinginzamelingsactie in Hoogkerk is zaterdagochtend een groot succes geworden. Volgens Sam’s Kledingswinkel werd er ongeveer 800 kilo kleding ingeleverd.

“Het is ongelofelijk”, reageert Nathalie van Sam’s Kledingswinkel. “Ik werk inmiddels al een aantal jaren voor dit initiatief, en het is niet zo vaak voorgekomen dat we zoveel op één ochtend hebben ingezameld.” Sam’s Kledingswinkel zamelt kleding en speelgoed in voor Oeganda. “De kleding verkopen we. Daar is een goede afzetmarkt voor. Voor speelgoed in iets mindere mate ook. Alles krijgt een nieuwe besmetting. Het geld dat we verdienen gaat naar de stichting Cordaid die in Oeganda werkt aan beter onderwijs.

Oeganda

Door de coronacrisis zijn de scholen in Oeganda sinds 19 maart 2020 gesloten. Op dit moment is men in het land begonnen aan een gefaseerde heropening van de scholen. De verwachting is echter dat een aanzienlijk aantal leerlingen niet zal terugkeren naar school vanwege verschillende redenen. Zo worden kinderen ingezet in het huishouden en op het land. Soms is de armoede zo groot, omdat ouders geen werk of inkomsten meer hebben, dat ze de hulp van hun kind niet kunnen missen. Cordaid helpt door ouders een extra steuntje in de rug te geven met een schoolpakket.

Herfstschoonmaak

De inzamelingsactie in Hoogkerk vond zaterdag plaats tussen 09.00 en 11.00 uur bij de Protestantse Gemeente Elim in Hoogkerk. “Er is heel veel goede kleding ingeleverd. Hoe het kan waarom er zoveel kleding is ingezameld? Wij weten het niet. Dit jaar is het tot nu toe qua inzameling best wel rustig. Vorig jaar daarentegen werd er ook veel ingeleverd. Wij wijten dat aan de coronacrisis. Door de lockdowns waren veel mensen thuis en werden er veel kasten opgeruimd. Dit jaar is het qua inzameling rustiger omdat er wellicht minder in de kasten en op zolder ligt, en mensen daarnaast meer van huis zijn, omdat er weer meer mag. Dat we nu te maken hebben met een piek is, denken wij, een combinatie van de media-aandacht, maar wellicht ook een herfstschoonmaak. Wij zijn er in ieder geval ontzettend blij mee, en kunnen op deze manier veel mensen helpen.”

Leek

Mensen die de inzamelingsactie zaterdagochtend in Hoogkerk gemist hebben. “Onze stichting is gevestigd aan de Potklei 6 in Leek. Mensen mogen dus spullen hier naar toe brengen.” Volgens Nathalie is het belangrijk dat er spullen worden ingeleverd die herbruikbaar zijn. “Kapotte en vuile spullen nemen we niet aan. Je helpt ons het meeste met herdraagbare kleding en schoeisel. Mochten mensen ons niet kunnen bereiken, dan kunnen ze ook telefonisch contact met ons opnemen. Dan kunnen we bekijken wat we kunnen betekenen.”

Meer informatie over Sam’s Kledingswinkel is te vinden op deze website.