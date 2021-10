Absoluut topfavoriet Cherono neemt startnummer 1 in ontvangst voor 4 Mijl

nieuws

Eva Cherono met startnummer 1- Foto: Rieks Oijnhausen

Nu Peruth Chemutai zich heeft afgemeld voor de 4 Mijl van Groningen, is Eva Cherono zondag wederom de absolute topfavoriet bij de wedstrijd voor de dames. De 25-jarige Keniaanse is ook de laatste winnaar van de wedstrijd en begint daarom met startnummer één.

Cherono kreeg haar startnummer vrijdagochtend uitgereikt door de organisatie van de wedstrijd, tijdens een Meet & Greet in het Mercure hotel. Cherono gaat dit jaar voor een derde overwinning, waarbij ze zich richt op een nieuw PR (momenteel 19.14).

De wedstrijdlopers beginnen om 13.00 uur aan hun wedstrijden aan de Kerklaan in Haren. Zij worden gevolgd door duizenden recreanten. De start is aan de Kerklaan in Haren en de finish is op de Vismarkt. Het goede doel van de 4 Mijl is dit jaar de stichting Quiet Groningen, die zich inzet voor mensen in armoedesituaties.

Geen medailles

De organisatie heeft de dertienduizend deelnemers aan de ‘amateurwedstrijd’ per mail laten weten dat ze na afloop geen medaille krijgen. Door het coronavirus waren er leveringsproblemen bij de medailles, die uit China moesten komen. Mensen die de finish halen, krijgen hun medailles nu opgestuurd.