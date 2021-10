Aantal nieuwe positieve coronatests in Groningen gestabiliseerd in afgelopen week

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Groningen in de afgelopen week was vrijwel gelijk met het aantal in de week ervoor. Na de sterke daling in het aantal besmettingen in de voorgaande weken lijkt het aantal nieuwe, positieve tests op een laagtepunt te zijn beland.

In totaal registreerde het RIVM 316 infecties met het coronavirus binnen de Groninger provinciegrenzen in de afgelopen week. In de week ervoor (21 t/m 28 september) waren dat er 312. Sterfgevallen waren er niet, net als in de voorgaande weken. Het aantal ziekenhuisopnames stabiliseerde ook naar een laagtepunt.

Ook landelijk stabiliseerde het aantal nieuwe infecties, met slechts twee procent meer besmettingen dan in de week ervoor. Maar de GGD’en kregen wel zeven procent minder testen op COVID te verwerken. Afgelopen week werden ongeveer evenveel nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis en minder op de IC. Het reproductiegetal gebaseerd op het aantal positieve coronatesten, was 0,96.