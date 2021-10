Aantal hypotheekaanvragen aankoop woning daalt met 20 procent

nieuws

Het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning is sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Dat komt vooral omdat de woningmarkt helemaal op slot zit.

In het derde kwartaal daalde het aantal hypotheekaanvragen daarvoor met 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wel is het totale aantal aanvragen in het derde kwartaal vrijwel gelijk gebleven. Er vindt een duidelijke verschuiving plaats naar hypotheken die worden aangevraagd voor het oversluiten (+35 procent) of verbeteren van de woning (+52 procent).

Deze opvallende ontwikkeling wijst er volgens De Hypotheker op dat de woningmarkt op slot zit. Alles wijst er op dat huizenkopers als gevolg van de enorme woningnood op zoek gaan naar haalbare alternatieven, zoals woningverbetering of verduurzaming. In Groningen, Friesland en Drenthe daalde het aantal transacties voor de aankoop van een woning met 19 procent gedaald. In Gelderland is zelfs sprake van een daling van 27 procent.

Bert Masson van De Hypotheker in Groningen, zegt: “De vooruitzichten voor huizenkopers zijn nog altijd vrij somber. Zo neemt de enorme schaarste aan betaalbare woningen alleen maar toe en zullen ook de huizenprijzen dit jaar naar verwachting met gemiddeld zo’n 14 procent stijgen. We hopen dat er snel een nieuw kabinet aantreedt, zodat er behalve de extra investering van 1 miljard euro voor het versneld bouwen van nieuwe woningen ook structurele maatregelen kunnen worden getroffen om de impasse op de huizenmarkt te doorbreken.”