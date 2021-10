Aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen bleef gelijk in afgelopen week

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen was dinsdagochtend gelijk aan het aantal opnames van een week geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

In totaal waren dinsdagochtend tien coronapatiënten opgenomen in een Gronings ziekenhuis. De verdeling tussen IC-opnames en opnames op de verpleegafdeling veranderde wel marginaal. Dinsdagochtend lagen er drie patiënten op een Gronings IC-bed, in tegenstelling tot de vier patiënten van een week geleden.

De Noord-Nederlandse ziekenhuizen behandelden dinsdagochtend gezamenlijk 36 coronapatiënten, een stijging van vier opnames ten opzichte van een week geleden. De IC’s in het Noorden behandelen nu tien patiënten. Het aantal patiënten van buiten de regio bleef gelijk, met twee opnames.