Aanpak Ring-Zuid waarschuwt voor overlast omwonenden en verkeer bij A28

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De verschillende werkzaamheden die de komende weken plaatsvinden bij de A28 tussen Groningen-Zuid en het Julianaplein, gaan voor overlast zorgen overlast voor omwonenden en het autoverkeer. Daarvoor waarschuwt Aanpak Ring-Zuid maandagmiddag.

De overlast begint maandag al, want op 11 en 12 oktober worden er palen ingeheid tussen de Brailleweg en de Van Iddekingeweg. Overdag wordt er geheid aan de oostkant van de A28, ’s nachts aan de westzijde.

“Aan de westzijde moeten we in de nacht werken, omdat we hiervoor een deel van de A28 moeten afsluiten. Dat mag alleen tussen 22.00 en 06.00 uur”, zo laat Aanpak Ring-Zuid weten. “We realiseren ons dat het heien in de nacht geluidsoverlast in de omgeving veroorzaakt. We proberen de overlast hiervan zo veel mogelijk te beperken.”

Naast de heiwerkzaamheden wordt er deze week drie nachten gewerkt aan de aanleg van een weg voor het bouwverkeer langs de westzijde van de A28, ter hoogte van het Noord-Willemskanaal.