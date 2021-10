Aanmelden bij voedselbank kan nu zonder doorverwijzing

Mensen kunnen zich vanaf nu ook direct bij de voedselbank aanmelden, als ze daar gebruik van willen maken. De voedselbank zag het aantal aanmeldingen de laatste tijd dalen. Dat is opvallend, want door de coronacrisis zijn er meer mensen die in armoede leven.

Het aantal mensen dat een beroep doet op steun, is tijdens de coronacrisis gedaald van 750 naar minder dan 450 cliënten. Dat, terwijl de verwachting was dat het aantal gebruikers van Voedselbank-hulp juist zou zijn gestegen. Normaal gesproken gaat de aanmelding voor de voedselbank via een derde instantie, zoals de WIJteams en het Leger des Heils. Tijdens de coronacrisis waren deze instanties minder bereikbaar en konden minder mensen zich aanmelden. De voedselbank denkt dat daar de daling vandaan komt. De SP uitte eerder al zijn zorgen over deze daling.

Vanaf nu kunnen mensen die in aanmerking komen voor de voedselbank, zichzelf ook direct aanmelden bij de voedselbank zelf. De voedselbank kijkt naar dezelfde criteria. op deze manier hoopt de voedselbank om de mensen die nog niet in het traject zitten, ook boodschappen te leveren. Het direct aanmelden is een extra optie, het huidige aanmeld traject blijft.

De voedselbank hoopt ook de mensen te bereiken die normaal niet naar de voedselbank gaan, maar het misschien wel kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld ZZP’ers die door de coronacrisis hun inkomen zijn kwijtgeraakt.

‘Schaam je vooral niet om je aan te melden, ook al is het maar voor een halfjaar of zelfs een maand. Klop vooral aan als je denkt in de problemen te zitten, ook al is het maar tijdelijk’ Aldus Monique Bueving, directeur.

Aanmelden kan hier.