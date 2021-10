Forse botsing tussen Tweede Kamer en NAM over kosten schadeafhandeling

nieuws

Foto: Gemeente Emmen

De Rijksoverheid en de Tweede Kamer staan lijnrecht tegenover de NAM, als het gaat over de kosten voor de schade en versterking in het Groningse aardbevingsgebied. Volgens onder andere RTV Noord en DvhN bleek dit donderdagmiddag, tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

De hoorzitting moest eigenlijk gaan over de uitspraken die NAM-directeur Johan Atema eind mei deed in het NRC. In dat interview stelde Atema onder meer dat Groningen nu veilig genoeg is en dat er slechts vijftig huizen versterkt dienden te worden. Atema stelde tijdens de hoorzitting achter zijn uitspraak te staan, maar in het vervolg geen getallen meer te noemen.

Maar de discussie tussen de Tweede Kamer en de NAM, Shell en ExxonMobil richtte zich voornamelijk op het nieuws van deze week. Zo maakte het demissionaire kabinet bekend dat de NAM eind vorig jaar en begin dit jaar slechts zestig procent van de rekeningen voor aardbevingsschade heeft betaald. Ook maakte de NAM bekend vrijwel alle kleine winningslocaties in Nederland te willen verkopen.

‘Vechtscheiding’

Hoewel zowel de NAM en Shell stelden dat Groninger zich geen zorgen hoefden te maken over de betalingen, waren verschillende Kamerleden niet blij met de weerzin van de NAM om te betalen. “Je kunt niet ruimhartig zijn richting de Groningers en tegelijkertijd niet de volledige rekening willen betalen”, zo stelde PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. “Ik zie vooral een terugtrekkende beweging van de NAM.”

De NAM wil niet alles betalen, omdat het stelt dat de overheid zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Wat de Staat dan verkeerd doet (naast ‘ongespecificeerde’ rekeningen) lieten Shell en de NAM in het midden. VVD-Kamerlid Silvio Erkens sprak daarop van een ‘vechtscheiding. ‘Het voelt niet alsof u zich aan de afspraken wilt houden en daar zit het probleem’, aldus Erkens.

NAM wil onafhankelijk oordeel

Vrijdag wil Atema met demissionair minister Stef Blok praten over de kwestie. Als het aan de NAM ligt, komt er een onafhankelijke partij tussen de overheid en de NAM te staan, die het geschil moet gaan oplossen.