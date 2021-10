60.000 euro nodig om Damian uit Stad zelfstandig te laten lopen

nieuws

De driejarige Damian uit Groningen zou, dankzij een revolutionaire operatie, zelfstandig kunnen lopen. Maar in Nederland wordt de operatie niet actief aangeboden als behandeling. De ouders van Damien planden daarom een operatie in de VS, maar die kost 60.000 euro. Met een inzamelingsactie hoopt de familie dit geld op te halen.

Damian heeft ‘cerebrale parese’. Volgens de ouders van Damian worstelen ze dagelijks om de jongen mobiel te houden: “De gedachte dat ons kind levenslang afhankelijk zal zijn van een rollator of rolstoel en zware ‘alleen symptoom bestrijdende’ revalidatie therapieën zal moeten ondergaan maakt ons bang en verdrietig, maar het is de pijn die hij dagelijks zal moeten doorstaan wat ons ‘s nachts wakker houdt en niet meer los laat.”

Dr. T.S. Park, arts in het St. Louis Children’s Hospital in Missouri, voert een operatie uit die SDR heet. Volgens de arts was Damian een uitstekende kandidaat voor de operatie, die zijn spasticiteit definitief kan wegnemen, zijn evenwicht en uithoudingsvermogen verbeteren en hem de kans geven om zelfstandig te kunnen lopen.

60.000 euro voor reis, verblijf en operatie

Damians’ operatie is geboekt voor januari 2022, maar zijn ouders moeten daarvoor wel zo’n 60.000 euro betalen. “We moeten Damian in een korte tijd naar Amerika brengen voor deze operatie en daar 4 weken verblijven. SDR wordt ook in Nederland incidenteel uitgevoerd maar niet actief aangeboden als behandeling. Helaas komt Damian hier in Nederland niet voor in aanmerking.”

Daarom startten de ouders van Damian een inzamelingactie, waardoor het gezin de reis, het verblijf en de operatie voor het kind kan betalen. Inmiddels is 12.735 van 60.000 euro binnen, maar dat is nog lang niet genoeg. “Steun ons alstublieft, om Damian het beste leven te geven dat hij kan hebben!” Doneren voor de operatie van Damian kan hier.