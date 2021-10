4Mijl4You succesvol verlopen (foto’s)

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De 4Mijl4You is zaterdagavond succesvol verlopen. Traditioneel wordt op de avond voorafgaand aan de 4 mijl de 4Mijl4You georganiseerd.

Deelnemers leggen de afstand van 6,437 kilometer af op een alternatieve manier. Dat kan wandelend, op skates, in een rolstoel of met een wandelwagen. Deelnemers mogen zich daarbij zo fraai mogelijk uitdossen. Dat was ook dit jaar weer volop gedaan. Deelnemers droegen pruiken, clownsjassen en hadden ballonnen bij zich. Op de Vismarkt werden ze feestelijk onthaald.

Het goede doel was dit jaar Quiet Groningen, dat zich inzet voor het verzachten van de stille armoede. De 4 mijl van Groningen wordt zondag verlopen.