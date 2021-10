Groninger Museum koopt twee topstukken van Jan Wiegers

nieuws

Foto: Corné Sparidaens

Het Groninger Museum heeft twee topstukken aangekocht van Jan Wiegers: ‘Frauenkirch’ en ‘Stilleven met sculpturen’. De aankoop is mogelijk dankzij de steun van onder meer de Vereniging Rembrandt.

Beide schilderijen stammen uit de periode 1920-1921, toen Jan Wiegers tijdelijk in het Zwitserse Davos verbleef. Hier ontmoette hij de Duitse kunstenaar Ernst Ludwig Kirchner, voorman van Die Brücke. Die vriendschap was cruciaal voor de internationale ontwikkeling van De Ploeg.

Het landschapsschilderij ‘Frauenkirch’ toont het uitzicht van Kirchner’s huis in de zomer. In het werk ‘Stilleven met sculpturen’ schilderde Wiegers drie houtsculpturen in Kirchner’s atelier. Beide schilderijen zijn vervaardigd met de wasverf-techniek, waarbij olieverf en bijenwas worden vermengd. Kirchner introduceerde de techniek bij Wiegers, die deze vervolgens doorgaf aan kunstenaars van De Ploeg.

De collectie De Ploeg van het Groninger Museum bestaat uit ruim 2000 werken en is de grootste van Nederland. Vroeg werk van Jan Wiegers is zeldzaam en daarom hebben de aangekochte werken een grote kunsthistorische waarde. Museumdirecteur Andreas Blühm is blij met de aanwinsten: ‘We kijken uit naar de reacties van onze bezoekers’. Ze zijn nu te zien in de vaste presentatie van De Ploeg.