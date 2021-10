FC Groningen staat vier internationals af

nieuws

Foto: Sportphotoagency.com (L-R) *Jorgen Strand Larsen* of FC Groningen, *Jordan Teze* of PSV

De eerste selectie van FC Groningen levert voor de komende interlandperiode vier internationals af aan drie verschillende nationale ploegen. Het gaat om Suslov, Kasanwirjo, Van Kaam en Larsen.

Tomas Suslov heeft zich gemeld bij de A-selectie van Slowakije. Neraysho Kasanwirjo en Daniël van Kaam hebben zich aangesloten bij Jong Oranje en Jørgen Strand Larsen bij Jong Noorwegen. Suslov neemt het vrijdag met Slowakije in de WK-kwalificatiereeks voor het WK 2022 in Qatar op tegen Rusland. Drie dagen later speelt Slowakije een uitduel tegen Kroatië. Slowakije staat op dit moment derde in de kwalificatiegroep.

Neraysho Kasanwirjo en Daniël van Kaam zijn beide door bondscoach Erwin van de Looi geselecteerd voor Jong Oranje. Het team neemt het vrijdag in Lausanne op tegen de leeftijdsgenoten van Zwitserland. Dinsdag speelt het team in Nijmegen tegen Wales onder-21. Jong Oranje kan zich kwalificeren voor het EK voor spelers onder-21 jaar in 2023 in Roemenië en Georgië.

Jørgen Strand Larsen is geselecteerd voor Noorwegen onder-21. Het team speelt kwalificatiewedstrijden voor datzelfde eindtoernooi tegen Kroatië en Estland.