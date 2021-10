4 Mijl haalt 41.000 euro op voor stichting Quiet: “Heel blij, heel dankbaar”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Tijdens de 4 Mijl van zondag is er 41.000 euro opgehaald voor de stichting Quiet Groningen. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

Quiet Groningen was dit jaar het goede doel van de 4 Mijl. Quiet Groningen steunt mensen in stille armoede. “We zijn heel blij met dit geweldige bedrag, en we zijn ook heel dankbaar”, laat Marjan Moesker van de stichting in een eerste reactie weten. “De afgelopen periode hebben we hard gewerkt om de stille armoede op de kaart te krijgen. En dat is goed gelukt. We zijn ook heel trots op de twaalf members van ons die de 4 Mijl vandaag gelopen hebben. Met het geldbedrag willen we mooie dingen gaan doen. Zo willen we sportabonnementen aanschaffen, maar willen we ook tandartszorg beschikbaar maken. We zien dat veel mensen hier niet voor verzekerd zijn.”

Quiet: “We moeten op de trommel blijven slaan”

Het werk van Quiet Groningen is na zondag niet klaar. “Integendeel. We zijn blij dat we nu de exposure hebben, maar nu is het van belang dat we dit probleem op de kaart houden, dat we op die trommel blijven slaan. Op dit moment staan er 450 gezinnen bij ons ingeschreven, de verwachting is dat dit aantal toe gaat nemen. In Nederland gaat het ongeveer om één miljoen gezinnen die te maken hebben met stille armoede. Dus er moet nog ontzettend veel gebeuren.”

Tekst gaat verder onder de foto





Deelnemers finishen op de Vismarkt. Foto: Rieks Oijnhausen

Organisatie: “Wat een feest”

De organisatie van de 4 Mijl blikt tevreden terug. “Het was een geweldige dag”, vertelt Johan Meijer van de organisatie voor de camera van OOG Tv. “De stad is echt ontploft. Iedereen had er zin in, de lopers, het publiek. Het is één groot feest.” Meijer snapt de belangstelling ook wel. “Vorig jaar kon het vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, vandaag kan het weer. Het is iets waar veel mensen mee zijn opgegroeid, hebben er aan deelgenomen met school, anderen lopen voor de zoveelste keer. Er is een band mee. En als je niet kunt lopen dan kom je kijken als publiek.”

Op de vraag dat er zondag best wel wat boze reacties te horen waren vanwege de vele wegafsluitingen is Meijer duidelijk: “Ik snap het wel, het is vervelend. Maar we proberen er alles aan te doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Aan de andere kant: dit is één keer in het jaar. Tussen 13.00 en 16.00 uur is het bal. Groningen verdient dit evenement, en daar moeten we dan maar even last van hebben.”

Deelnemer: “Het ging heel slecht”

Bij de finish op de Vismarkt is niet iedere deelnemer tevreden over zijn of haar 4 Mijl. “Het ging heel slecht”, vertelt een deelnemer. “Ik heb last van mijn darmen en benen. Maar ach, kan gebeuren. Het is ook de warmte joh. Maar het was wel leuk. Maar als je dit gesprek toch uit gaat zenden, zou je de organisatie ook kunnen vragen om iets te doen aan de start. Dat was nu echt een trechter, waardoor het heel druk was. In het begin was het echt wandelen. Terwijl het veel beter is om gewoon gelijk lekker te beginnen. Of ik volgend jaar weer mee doe? Natuurlijk!”

Deelnemer: “Mijn tijd? Die weet ik nog niet”

Een andere deelnemers is iets optimistischer. “We hadden het weer mee, maar het was wel zwaar. Het was afzien. En weet je wat zo leuk was? Al die mensen die je staan toe te juichen. En het was een mooi parcours.” Of de deelnemers tevreden is met zijn tijd: “Oh dat weet ik nog niet. Dat moet ik nog even navragen, maar ik denk dat het wel een goede tijd is geworden.”

Wedstrijdloop

De 4 Mijl begon zondag om 13.00 uur met de wedstrijdloop. De Oegandees Rogers Kibet wist de wedstrijd bij de mannen te winnen. Bij de vrouwen was de Keniase Eva Cherone de snelste. Cherone wist ook de laatste twee edities op haar naam te zetten.