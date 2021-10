375 asielzoekers krijgen tijdelijk opvang in XL-teststraat en slaapboot bij Antwerpenbrug

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Op korte termijn komen er twee tijdelijke noodopvangvoorzieningen voor asielzoekers in Groningen. Dat liet de gemeente Groningen donderdagmiddag weten. Eén van de locaties is de onlangs gesloten XL-teststraat bij Driebond, ter hoogte van de P&R Meerstad.

In de XL-teststraat komt ruimte voor de opvang van ongeveer 200 asielzoekers en is daarvoor enkele maanden beschikbaar. In het Oude Winschoterdiep, in de buurt van de Antwerpenbrug, komt een slaapboot te liggen met ruimte voor ongeveer 175 mensen. Wanneer de eerste mensen hier opgevangen kunnen worden is nog niet helemaal duidelijk. De slaapboot is waarschijnlijk tot eind maart 2022 beschikbaar.

Het COA kampt momenteel met een groot opvangtekort van asielzoekers door meer asielaanvragen en de komst van Afghaanse evacués.“De nood om opvangplekken te realiseren is enorm hoog en dat de gemeente ja tegen het verzoek heeft gezegd, zorgt ervoor dat wij mensen in ieder geval tijdelijk een plek kunnen geven”, zo laat een erkentelijke Corina Deekens van het COA weten. “Het geeft ons ook even lucht.”

“De situatie in de regio is niet langer houdbaar. In deze regio steunen gemeenten elkaar waar en wanneer mogelijk”, aldus verantwoordelijk wethouder Isabelle Diks. “De gemeente Groningen biedt deze mensen op dringend verzoek van het COA graag snel tijdelijke opvang.”