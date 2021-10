sport

Foto: FC Groningen

Ongeveer 3600 medewerkers van vier noordelijke ziekenhuizen gaan woensdagavond naar de bekerwedstrijd tussen FC Groningen en Helmond Sport.

FC Groningen had aangeboden dat zorgpersoneel gratis naar de wedstrijd mocht, vanwege alle inspanningen tijden de coronapandemie. Het ziekenhuispersoneel is afkomstig van beide ziekenhuizen in Groningen en uit Assen en Scheemda.

Helmond Sport staat 16e in de eerste divisie. De aftrap in het Euroborgstadion is om 21.00 uur.