Zwempersoneel gezocht: “je hebt altijd te maken met mensen die hier voor hun plezier komen”

Zwembaden in Groningen kampen met personeelstekort. Door het tekort kon bijvoorbeeld vrijdag iets als ouder-kindzwemmen in Sportcentrum Kardinge niet door gaan. Sport050 is naarstig op zoek naar nieuwe lifeguards en zweminstructeurs.

Volgende week hoopt Sport050 alle groepslessen, waarvan er nu nog regelmatig wat geannuleerd worden, te hervatten. Maar dat allemaal wel met een hele krappe bezetting. Als er personeel uitvalt vanwege ziekte kan er maar zo weer een activiteit geannuleerd worden. Martin Meier is zweminstructeur en baalt van de situatie: “Je wilt natuurlijk de klant iets kunnen bieden, maar vooral ook de allerkleinste, de kinderen, die willen beginnen met zwemmen. En dat dat nu niet kan dat is jammer.”

Dolf Langerhuizen, operationeel manager bij Sport050 vindt het juist een hele afwisselende baan. “We hebben bijvoorbeeld hier in Kardinge drie zwembaden. Een 25-meterbad, een instructiebad en een recreatiebad. Het wisselt de hele tijd van toezicht houden en les geven, het is een hele gevarieerde baan.” Je hebt wel opleidingen als EHBO nodig om lifeguard te mogen worden. “Maar we zijn nu wel zo ver dat we ook ongekwalificeerde mensen aannemen, en dan leren we het ze zelf wel,” aldus Dolf.