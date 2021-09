Zondag zonnige perioden, komende week klopt de herfst op de deur

nieuws

Het belooft zondag een mooie en droge dag te worden. Komende week nemen de neerslagkansen toe wanneer de herfst op de deur klopt.

Zondag zijn er flinke zonnige perioden, hoewel het niet helemaal stralend is. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richting, windkracht 2 of 3, wordt het 22 graden. Op maandag begint de dag met zon, waarbij in de middag de bewolking toe neemt en er aan het eind van de middag en in de avond buien kunnen vallen. De maximumtemperatuur komt dan te liggen op 21 graden.

Dinsdag lijkt een overgangsdag te worden waarbij de herfst voorzichtig op de deur klopt. In de ochtend is er wat zon, maar aan het einde van de ochtend neemt de bewolking toe waarbij er in de middag buien gaan vallen. Het wordt 17 of 18 graden. Vanaf woensdag nemen de neerslagkansen verder toe, doet de zon wel zijn best maar maakt een stevige zuidwestenwind het herfstgevoel compleet. Het wordt dan 14 graden.