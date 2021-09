Zondag eerst bewolkt met later zon, in de nieuwe week vanaf woensdag wisselvalliger

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De zondag wordt een dag met twee gezichten. In de nieuwe week lijkt het vanaf woensdag wisselvalliger te gaan worden.

Zondag is er eerst veel bewolking waarbij er lokaal in de vroege ochtend wat nevel of mist voor kan komen. In de middag breekt de zon vaker door. Bij een zwakke wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2, wordt het 19 of 20 graden. Ook maandagochtend begint grijs, waarbij gaandeweg de dag de zon zich steeds vaker laat zien. Het wordt opnieuw 18 of 19 graden.

In de nacht van maandag op dinsdag draait de wind van het westen naar het oosten. Hierdoor wordt er een stuk warmere lucht uit Duitsland en Frankrijk aangevoerd. Op dinsdag is er meer ruimte voor de zon en ligt de temperatuur met 22 of 23 graden ook wat hoger. Op woensdag komt een depressie uit Frankrijk naderbij. Deze gaat zorgen voor een toenemende kans op neerslag en lagere temperaturen. Het wordt dan 17 of 18 graden.