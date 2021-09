Zondag bewolkt met in de middag kans op een glimpje van de zon

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Zondag gaat nagenoeg bewolkt verlopen. In de nieuwe week neemt na woensdag de onstabiliteit toe.

In het land hebben we op zondag te maken met een tweedeling. In het midden en zuiden zijn er flinke zonnige perioden, in het noorden en oosten is er meer bewolking. In Groningen kan in de middag de zon zich zo nu en dan even laten zien. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting, wordt het 17 graden.

Ook op maandag heeft de zon het lastig. Boven het noorden ligt hardnekkige bewolking. In de loop van de dag wordt de bewolking dunner en kan de zon doorbreken. Het wordt dan 16 graden. Op dinsdag krijgt de zon meer ruimte en kan het 17 of 18 graden worden. Vanaf woensdag lijkt de herfst op te gaan rukken. De wind draait naar de zuidwesthoek en trekt langzaam aan waardoor storingen vanaf de oceaan ons kunnen bereiken. Modellen laten zien dat er op donderdag en vrijdag wel eens flink wat regen mogelijk is, en de wind flink aan kan gaan halen.