Zoektocht naar getuigen van gewelddadige straatroof in Sterrebos gaat door

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De politie heeft vrijdagmiddag opnieuw een oproep gedaan aan getuigen van de gewelddadige straatroof in het Sterrebos. Deze beroving, gepleegd door een grote groep jongeren, vond donderdagmiddag plaats.

Een groep van ongeveer tien tieners beroofde met geweld een leeftijdgenoot van zijn mobiele telefoon. Na het incident vertrok de groep op de fiets in de richting van het DUO-gebouw aan de Kempkensberg.

De politie zond, vlak na het incident, een Burgernetmelding uit. Daarmee riep de politie de hulp in van het publiek bij de zoektocht naar de jongens. Korte tijd later trok de politie de melding in, omdat enkele verdachten waren aangehouden.

Vrijdagmiddag deed de politie opnieuw een beroep op het publiek, middels een oproep aan getuigen van het incident. Mensen die iets hebben gezien of gehoord, wat betrekking heeft op deze gewelddadige straatroof, worden verzocht contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook, via telefoonnummer 0800-7000. Houdt daarbij zaaknummer 2021246611 bij de hand.