Zeven jaar cel en beroepsverbod voor dansschoolleraar uit Stad

Dansschooleigenaar Khalid A. uit Groningen is vrijdagmiddag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar voor de verkrachting en aanrandingen van dertien jonge leerlingen van zijn dansschool.

Daarnaast krijgt de oud-eigenaar van het Groningen Dance Center aan het Damsterdiep een beroepsverbod van vijf jaar opgelegd door de rechtbank. De rechter legt daarmee dezelfde straf op als de eis van het Openbaar Ministerie.

Vertrouwen beschadigd

Dat het misbruik jarenlang heeft geduurd heeft en pas stopte toen de slachtoffers naar de politie stapten, rekent de rechtbank A. zwaar aan: “Het gestelde vertrouwen is door A. op grove wijze beschaamd en daarnaast is er een onaanvaardbare inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van zijn slachtoffers. Verdachte heeft kennelijk enkel oog gehad voor de bevrediging van zijn eigen behoeftes, zonder zich te bekommeren over de schadelijke gevolgen van zijn gedrag voor de slachtoffers.”

Kans op herhaling groot

Ook is de kans op herhaling groot, zo oordeelt de rechtbank, op basis van een psychologisch rapport over de dansschool-leraar: “Met de huidige veroordeling staat immers vast dat verdachte zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan het plegen van zedenmisdrijven tegen een groot aantal verschillende slachtoffers, een reeks van strafbare feiten die uiteindelijk alleen gestopt is door de aangiftes, niet uit verdachte zelf. Dat maakt dat de rechtbank van oordeel is dat de kans op herhaling groot is.”

Dertien aangiftes

Khalid A.werd in september vorig jaar opgepakt, In totaal deden dertien meisjes een aanklacht tegen de dansschooleigenaar. Het merendeel van de slachtoffers is minderjarig. A. zou zijn slachtoffers hebben misbruikt, terwijl hij hen gouden bergen en grote successen in het buitenland beloofde.

De ontucht zou onder meer hebben plaatsgevonden tijdens stretchoefeningen en massages. Tijdens oefeningen zou A. vaak een broek hebben gedragen met een gat in het kruis.

A. ontkent

De oud-dansleraar ontkent echter in alle toonaarden dat er sprake was van onvrijwillige seks. Daarnst stelde A. dat hij persoonlijk contact had met enkele van zijn studenten, maar dat hij afstand hield bij vrijwel alle aangeefsters. De gesprekken die hij met zijn studentes had, hadden volgens A. geen seksuele lading.