Zaterdag Urban Experience in Stadspark

foto: Tom de Vries / Flickr.com Creative Commons license

Het Stadspark verandert aanstaande zaterdag 18 september in een Urban Experience. Jongeren kunnen dan op een laagdrempelige manier kennismaken met de urban community.

Urban sport is een verzamelnaam voor sporten die op straat worden beoefend. Het draait om ontspanning, uitdaging, lifestyle en identiteit. Voorbeelden zijn skaten, freerunning en bmx. Urban sport draagt bij aan het in beweging krijgen van vooral jongeren.

De dag begint met een gesprek van wethouder Inge Jongman met de host van de dag. Daarna kunnen jongeren gratis meedoen aan workshops en online games, onder begeleiding van ervaren sporters. In de middag zijn er wedstrijden skateboarden, bmx en parkour/freerunning. Belangstellenden kunnen kijken, meedoen en meer informatie krijgen.

Ook de week erna staat in het teken van Urban Sports, als onderdeel van de Nationale Sportweek. Er zijn allerlei urban-activiteiten in de stad. De week wordt georganiseerd door CityLegends en de gemeente Groningen. CityLegends is een online Urban Sports & Culture-platform dat zich richt op de verbinden en activering van urban sporters.