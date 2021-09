World Cleanup Day in Ten Boer: “Het draagt bij aan de bewustwording”

nieuws

Foto: Elte Hillekens

Op World Cleanup Day zijn vrijwilligers van GroenLinks met grijper en vuilniszak naar Ten Boer afgereisd. Er werden twee vuilniszakken met zwerfafval gevuld.

“We hebben een kleine twee uur rondgelopen om afval te verzamelen”, vertelt raadslid Benni Leemhuis. “We zijn begonnen op het Koopmansplein en daarna hebben we een rondje door het dorp gemaakt. In eerste instantie constateerden we dat er eigenlijk niet zoveel afval op straat lag. Maar uiteindelijk hebben we toch nog twee vuilniszakken weten te vullen. Je moet denken aan sigarettenstompjes. Dat zijn van die dingen die echt langer blijven liggen. Het papier van een sigaret verdwijnt redelijk snel, maar de filter blijft veel langer liggen. Maar we zijn ook blikjes tegengekomen, lollystokjes en flink wat wikkels van snoep- en ijsproducten.”

Mondkapjes

Mondkapjes kwam men nauwelijks tegen. “Ik ben zelf geen enkel mondkapje tegen gekomen. Een collega is wel drie mondkapjes tegengekomen, maar eigenlijk viel dat dus heel erg mee. Het hoort inderdaad ook wat bij de coronacrisis, net zoals de handschoenen die men in het begin van de crisis gebruikte. Maar ook die zijn we niet tegen gekomen. Eigenlijk zijn we sowieso niet echt rare dingen tegengekomen.”

Ook het zwerfafval bij het Zittende figuur, van kunstenaars Frans Kokshoorn, wordt opgeruimd. Foto: Elte Hillekens

Bewustwording

In het land trokken er zaterdag zo’n 40.000 mensen op uit om de straten, pleinen en plantsoenen schoon te maken. “Ik denk dat iedere stap die je zet belangrijk is. Met deze actie laat je zien wat we kunnen doen, maar laat je ook zien dat het afval er is. En actie is absoluut noodzakelijk. Vanuit het bedrijfsleven in welke vorm en mate er verpakkingsmateriaal gebruikt wordt, maar ook de politiek heeft daar natuurlijk een rol in. En wat ik zojuist ook al zei, het lijkt op een locatie schoon, maar als je dan beter gaat kijken, dan ligt er toch nog best wel wat. Ik denk dat acties als vandaag belangrijk zijn voor de bewustwording van het probleem.”

Positieve geluiden

Dat de partij voor Ten Boer koos is niet zonder reden. “We willen in alle delen van onze gemeente zichtbaar zijn. Dat doen we bijvoorbeeld met huis-aan-huis-acties. De afgelopen periode ging dat niet vanwege de coronacrisis, maar gelukkig is dat nu weer mogelijk. Maar ook met acties als vandaag. Dat we in Ten Boer waren is willekeurig. Een bezoek werkt ook twee kanten op hè. Je bent actief met deze actie, maar je raakt ook in gesprek met bewoners, je hoort over problemen die er spelen. En dat is belangrijk.” Hoewel het volgens Leemhuis in Ten Boer zaterdag rustig was. “Er waren inderdaad weinig mensen op straat, maar toch kregen we verschillende positieve geluiden te horen. Ook duimen die omhoog werden gestoken. Ja, dat is mooi.”