Foto: Raymond Meter (112 Groningen)

In een woning aan de Helper Oostsingel in Helpman is maandagmiddag een gaslek geconstateerd door brandweerpersoneel.

Een aantal woningen werd ontruimd, waardoor ongeveer tien mensen tijdelijk naar buiten moesten. Al snel bleek het te gaan om campinggas, ook wel bekend als butaangas.

De brandweer verrichtte metingen in woningen, om de lekkende fles op te sporen. De zoektocht naar het gaslek is nog gaande.

Later meer…