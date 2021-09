nieuws

Foto: Raymond Meter (112 Groningen)

In Thesinge is maandagochtend brand ontstaan in een woning aan de Havenstraat. De woning ging volledig in vlammen op.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer kon het vuur van buitenaf onder controle krijgen en inmiddels is de brand meester. Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen.

Brandweerlieden hadden moeite om het pand te betreden. Het is daarom nog niet bekend of er personen in de woning aanwezig waren.