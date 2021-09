Woldwijk in Ten Boer organiseert Groene Dag met duurzaamheidsmarkt en workshops

nieuws

Foto: Groene Dag Ten Boer

In Ten Boer wordt volgende week zaterdag een Groene Dag met een duurzaamheidsmarkt georganiseerd. Dat is zondag bekendgemaakt.

De activiteiten vinden plaats in en om de boerderij op Woldwijk. De Groene Dag wordt voor de derde keer gehouden. “Op de markt zijn een aantal informatieve stands zoals van de Energiecoöperatie Ten Boer en het Energieloket Groningen, maar ook is er thee te koop en kaarsen van bijenwas”, laat de organisatie weten. “In de workshops kun je wol leren vilten, decoraties maken van natuurlijk materiaal, middeleeuws bandweven en ga je aan het werk in de zelfoogsttuin. Je kunt je opgeven voor een inspiratiewandeling en er zijn rondleidingen over het terrein. Voor de kinderen is er een fotospeurtocht en er kunnen minituintjes gemaakt worden.”

Livemuziek

De dag wordt aangekleed met livemuziek en er zijn hapjes en drankjes. De toegang tot de Groene Dag is gratis.

Woldwijk

Woldwijk is een gebied van veertig hectare ten noordoosten van het dorp Ten Boer. Oorspronkelijk was het gebied bedoeld voor woningbouw, nu is het in beheer bij de coöperatie Woldwijk. Een gebied voor anders wonen, werken en leven. Er wordt gewoond in yurts en tiny houses, er is een zelfoogsttuin, op het dak van de boerderij liggen zonnepanelen van de energiecoöperatie Ten Boer en het weiland wordt natuurvriendelijk beheerd. Meer informatie is te vinden op deze website.