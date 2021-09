“Woensdag zonovergoten, vrijdag benauwd met later op de dag flinke buien”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen gaan fraai nazomerweer bieden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat het komend weekend koeler verlopen.

“Woensdag is het zonovergoten”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke oostenwind, windkracht 2, wordt het 25 of 26 graden. Donderdag is het zwoel en wordt het 26 graden. Er is veel zin met in de loop van de middag wat meer bewolking. In de avond is er in het zuiden en oosten van de provincie kans op een bui.”

“Op vrijdag is het zwoel en benauwd en wordt het 24 graden. In de ochtend is er veel zon, in de middag gaan er een paar flinke buien vallen met kans op onweer. In het weekend is er beduidend meer bewolking en stroomt koelere lucht binnen. De wind draait naar het westen tot noordwesten. Het wordt zowel op zaterdag als zondag rond de 20 graden. Vooral op zaterdag is er kans op een bui. Maandag doet het kwik een klein stapje terug, daarna lopen de temperaturen mogelijk weer op.