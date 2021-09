Woensdag meer duidelijkheid over vervanging Gerrit Krolbrug

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De gemeente Groningen, de gelijknamige provincie en Rijkswaterstaat zullen aanstaande woensdag meer duidelijkheid geven over de vervanger van de Gerrit Krolbrug. Dat maakte de gemeente Groningen dinsdag bekend.

De drie samenwerkende partijen nemen, naar verwachting, dinsdag een besluit over de voorkeursvariant voor de nieuwe overweg over het Van Starkenborghkanaal. Woensdag zullen wethouder Philip Broeksma, gedeputeerde Fleur Gräper, en Rijkswaterstaat-directeur Joost de Ruig hun overwegingen gaan toelichten in een persbijeenkomst.

‘Hoge variant’ of ‘bewonersvariant’

De bijna honderd jaar oude Gerrit Krolbrug heeft last van storingen en de kosten van onderhoud zijn hoog. De brug moet daarom vervangen worden door een nieuw exemplaar. Als het aan Rijkswaterstaat en minister Cora van Nieuwenhuizen ligt, komt er een brug met een hoogte van 5,7 meter, omdat de scheepvaart dan minder overlast heeft van de overweg.

Omwonenden en de gemeenteraad willen echter een lagere brug, de zogenaamde bewonersvariant. Deze is makkelijker te gebruiken voor de 15.000 fietsers die dagelijks over de brug reizen.

Minister teruggefloten

Eind oktober hield de minister nog voet bij stuk en wees lagere brug van de hand. Maar Kamermoties verplichtten de minister twee maanden later om de ‘bewonersvariant’ alsnog mee te nemen voor verdere uitwerking. Ook de gemeenteraad van Groningen sprak zich unaniem uit voor deze variant.

Nog geen duidelijkheid over herstel huidige brug

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er woensdag alleen iets wordt gezegd over de nieuw te bouwen brug. Over de staat van de ‘huidige brug’, die in mei van dit jaar werd aangevaren door een vrachtschip, is nog geen duidelijkheid.

De brug werd afgelopen weekend afgevoerd naar een werf aan de Stochholmstraat, waar specialisten de brug zullen inspecteren en vast gaan stellen of de overweg hersteld kan worden.