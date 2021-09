“Woensdag herfst met stevige buien en mogelijk westerstorm, ook komende dagen regen”

nieuws

De herfst stapt woensdag het land binnen. Dit gaat de komende dagen gepaard met regen, harde wind en lagere temperaturen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“In de loop van woensdagochtend gaat het regenen”, vertelt Kamphuis. “In de middag gevolgd door soms stevige buien, maar het is ook zo nu en dan droog. Later in de avond volgen opnieuw stevige buien met kans op windstoten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, toenemend tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. In de avond draait de wind naar het westen en neemt de wind toe naar krachtig of hard, windkracht 6 tot 7. Langs de Wadden staat er een stormachtige wind, mogelijk in de loop van de avond zelfs enige tijd westerstorm, windkracht 9. De maximumtemperatuur ligt op 13 of 14 graden.”

Donderdag en vrijdag

“Donderdag is er eerst af en toe wat zonneschijn, maar in de middag is het grijs, later gevolgd door lichte regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 5, wordt het dan 13 graden. Vrijdagochtend is het bewolkt maar overwegend droog. In de middag volgt er geregeld regen. Het wordt 17 graden.”

Weekend

“Op zaterdag is het overwegend droog, maar later op de dag, of in de avond, volgt er regen en wind. Het is bij 14 graden koel. Zondag is het overwegend droog, maar het blijft aan de koele kant. Al met al is het de komende dagen onstuimig met regelmatig regen. Het kwik maakt een behoorlijke duikeling.”

