“Woensdag flinke zonnige perioden, op zondag veel zon bij 23 graden”

nieuws

De komende dagen krijgt de zon veel ruimte. Op donderdag kan er mogelijk een bui vallen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag zijn er flinke zonnige perioden, afgewisseld door een paar wolkenvelden”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 of 4, wordt het 21 graden. Op donderdag is er veel bewolking met slechts een enkele opklaring. Het waait flink uit westelijke tot noordwestelijke richting, windkracht 4 tot 5. Het blijft overwegend droog, hoewel er een enkel buitje kan vallen.”

“Op vrijdag zijn er wolkenvelden waarbij er vooral in de loop van de dag kans is op geregeld zon. Bij een stevige westelijke wind, windkracht 4 of 5, wordt het 19 graden. Het weekend gaat droog verlopen. Op zaterdag is er veel bewolking bij 20 graden. Op zondag is er veel zon en komt de maximumtemperatuur op 23 graden te liggen.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.