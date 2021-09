“Woensdag bewolking met later zon, in het weekend wisselend bewolkt en 20 graden”

nieuws

De komende dagen gaan qua weerbeeld rustig nazomers verlopen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is er eerst veel bewolking met vooral in het oosten van de provincie kans op een buitje”, vertelt Kamphuis. “In de middag volgt er vanuit het westen geleidelijk aan meer zon en is het helemaal droog. Bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4, wordt het 21 graden. Donderdagochtend is er weer veel bewolking maar opnieuw klaar het dan vanuit het westen op. Het blijft droog en het wordt 20 graden.”

“Vrijdag is het wisselend bewolkt met een iets toenemende kans op een bui bij 20 graden. In het weekend is de kans op droog weer met af en toe zon groot. Het wordt 19 of 20 graden bij een geleidelijk aan wat toenemende wind uit oostelijke richting. Na het weekend wordt de verwachting onzeker als oceaanstoringen oprukken. Het is de vraag of het heersende hogedrukgebied deze aanval kan weerstaan.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.