Wisselvalligheid voert komend weekend boventoon in Groninger weerbeeld

Het weer in Groningen verloopt de komende drie dagen behoorlijk wisselvallig. Wolken en buien voeren de boventoon, met af en toe een doorbrekende zon. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

Volgens Kamphuis is er vrijdag veel bewolking met eerst nu en dan wat zonneschijn: “In de middag gaat het zo nu en dan regenen. Het wordt 16 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.”

Zaterdag en zondag volgens Kamphuis eenzelfde weerbeeld: “Dan is er eerst af en toe zon en raakt het gaandeweg de dag helemaal bewolkt. In de avond gaat het regenen. Het wordt 14 graden. In de nacht veel regen. Zondagochtend valt er nog wat regen en in de middag is het droog. Met een af en toe doorbrekende zon wordt het 14 graden.”

De eerste dagen na het weekend lijken veel op het weekend, zo stelt Kamphuis. Maar daar komt later in de week mogelijk verandering in. Kamphuis: “Maandag valt er een enkele bui maar is het vaak droog en wordt het met nu en dan zon 15 graden. Dinsdag wordt de kans op regen weer wat groter. Toch neemt de kans op een wat stabieler weertype gaandeweg de week geleidelijk aan toe.”