Winst voor the Knickerbockers, valse start Groen Geel

sport

Foto Andor Heij. The Knickerbockers viert een doelpunt.

The Knickerbockers is zaterdag de competitie in de tweede klasse begonnen met een zege. In 3C was er meestal winst voor de clubs uit de gemeente Groningen.

door Martijn Minnema

The Knickerbockers begon het seizoen met 0-2 uitzege bij NEC Delfzijl. Na rust bezorgden Sander Stokman en Laurens Stellingwerf de studenten de zege.

In 3C strijden Velocitas, Helpman, Groen Geel en Be Quick 1887 om de titel en/of promotie. Velocitas opende met een 0-2 zege bij Grijpskerk, Helpman won thuis met dezelfde cijfers van Noordwolde en Be Quick 1887 won in Zuidlaren met 4-3 van de plaatselijke FC. Groen Geel opende met een uitnederlaag bij Loppersum, door een late treffer pakten de gastheren middels een 2-1 zege de drie punten. SC Stadspark won met 1-0 van Holwierde. HFC’15 uit Hoogkerk won thuis met 3-2 van Omlandia. Glimmen verloor thuis met 3-2 van Aduard.

In 4C begon Mamio het seizoen goed, uit bij OKVC werd met 4-1 gewonnen. Lycurgus kwam uit tegen Middelstum niet verder dan 2-2.

In 5D heeft VVK de favorietenrol, maar uit bij Beilen bleef VVK in de seizoensouverture steken op 3-3.