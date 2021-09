Willem Corsius draagt eerste De Ploeg notulenschrift over aan Groninger Archieven

nieuws

Afbeelding via Groninger Archieven

Aanstaande woensdag draagt oud-Ploeglid Willem Corsius het eerste notulenschrift van kunstkring De Ploeg over aan de Groninger Archieven.

Corsius wil het notulenschrift graag overdragen aan de Groninger Archieven, zodat het goed bewaard blijft voor het nageslacht. Dit notulenschrift is lange tijd onvindbaar geweest, maar gek genoeg dook het schrift elke keer weer op toen het belangrijk was.

Zo kwam een deel van de notulen, over de periode 5 juni 1918 tot en met 13 mei 1922, in 1990 weer boven water toen er een boek verscheen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de kunstkring. Daarnaast verdween het 27 jaar lang opnieuw, maar na speurwerk dook het in 2017 opnieuw op.

De overdracht van het notulenschrift aan de Groninger Archieven vindt plaats op 22 september om 11.00 uur.