Wethouder opent nieuw buurthuis in Siebe Jan Boumaschool

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) heeft zaterdag het nieuwe buurthuis in de Siebe Jan Boumaschool aan de Oliemuldersweg geopend. De opening valt samen met Open Monumentendag.

Het gebouw was tot afgelopen zomer in gebruik als schoolgebouw. Drie weken geleden hebben de kinderen, samen met leerlingen van de Borgmanschool aan de Vinkenstraat en kinderopvang Pierewiet, hun intrek genomen in een spiksplinternieuw gebouw aan de Klaprooslaan. De Siebe Jan Boumaschool zal de komende jaren de functie van buurthuis gaan vervullen. Door de sloop van het Treslinghuis, enkele jaren geleden, mist de Oosterparkwijk een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. In het gebouw hebben behalve de Bewonersorganisatie Oosterpark, ook het bestuur van de speeltuinverenigingen, het JOP, en WerkPro hun intrek genomen.

De opening van het gebouw valt samen met Open Monumentendag. Door het schoolgebouw worden er rondleidingen gegeven en er zijn verschillende activiteiten. De Siebe Jan Boumaschool is gebouwd in de periode 1931-1932 door stadsarchitect Siebe Jan Bouma.