Werkzaamheden aan voetpaden en rijbaan in Haren en Glimmen

De gemeente Groningen werkt de komende weken op verschillende plekken in Haren en Glimmen aan voetpaden en wegen.

Op verschillende plekken in de dorpen zijn voetpaden slecht begaanbaar. Ook liggen delen van de paden en wegen vol met scheuren en gaten en is het asfalt sterk verouderd en versleten.

Volgens de gemeente informeert de aannemers de omwonenden tijdig over de werkzaamheden in hun straat. De straten hoeven niet te worden afgesloten en de woningen blijven gewoon bereikbaar. Maar door de werkzaamheden is er misschien wel enige geluidsoverlast.