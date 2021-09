Weekendweer: Nog even nazomeren

nieuws

Foto Andor Heij. Hoornse Plas.

Komend weekeinde kan Groningen nog even genieten van de nazomer. Maar daarna nadert de herfst.

Zaterdag begint mogelijk met zon, maar daarna neemt de bewolking toe, mogelijk met een spatje regen. In de middag gaat de zon opnieuw doorbreken. Het wordt z’n 21 graden.

Zondag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. Het is droog en er zijn flinke zonnige perioden. Het wordt 23 graden.

Maandag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar 21 gaden, maar later in de middag is er kans op regen. De dagen er na is er meer wind en lopen de temperaturen terug naar ongeveer 16 graden. Vanaf woensdag gaat het ook regelmatig regenen.

Uitgebreid weerbericht