Weekend blijft overwegend droog met ‘waterig zonnetje’; begin volgende week ‘licht onbestendig’

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Hoewel er op zaterdag kans is op een buitje, blijven de komende drie dagen overwegend door. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komend weekend.

Volgens Kamphuis is er vrijdagochtend eerst veel bewolking, maar breekt vooral in de loop van de dag de zon vanuit het westen geregeld door. Kamphuis: “Het wordt 20 graden, bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten.”

Zaterdag bestaat de kans dat de wolkenvelden, die af en toe plaats maken voor een ‘waterig zonnetje’, een paar buien meebrengen. “Het blijft zaterdag wel overwegend droog en het wordt 20 of 21 graden”, aldus Kamphuis. “Zondag zijn er flinke zonnige perioden al is het niet helemaal stralend. Het is warm bij 23 graden en rustig weer.”

Volgens Kamphuis neemt de kans op een bui vanaf maandag toe en is het ook in de dagen daarna ‘licht onbestendig’: “De herfst probeert wel nadrukkelijk dichterbij te komen. De temperaturen gaan geleidelijk aan wat naar beneden.”