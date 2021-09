nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een aanrijding woensdagochtend rond 09.15 uur op het Overwinningsplein is een vrouw gewond geraakt. Daarbij is een automobilist ingerekend.

De vrouw werd bij het oversteken aangereden door een auto. De bestuurder, een 26-jarige man uit de gemeente Groningen, is aangehouden. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie is de oorzaak van het ongeval nog niet duidelijk. Het is onbekend waarom de automobilist is ingerekend.