‘Vrijdagochtend nog kans op een buitje; weekend blijft droog’

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Groningen moet vrijdagochtend nog rekening houden met een buitje. Maar in de middag wordt het droog en dat blijft ook zo tot na het weekend, zo voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis.

Volgens Kamphuis wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar op de vrijdag af; “Vooral in de ochtend is er kans op een buitje, maar in de middag wint de zon langzaam terrein en het wordt 19 graden. De noordwestenwind is zwak, rond windkracht 2.”

Het weekend begint zonnig, zo stelt Kamphuis: “Zaterdag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog bij 19 of 20 graden. Zondag is er wat meer wind uit het oosten en ook wat meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 19 graden.”

Na het weekend daalt de temperatuur iets, maar volgens Kamphuis blijven buien Groningen bespaard: “Maandag is er meer bewolking en is het met 16 of 17 graden ook minder warm. Daarna wordt het weer milder en tot donderdag blijft het droog met geregeld zon.