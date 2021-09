‘Vrijdag en zaterdag opnieuw veel wolken; zondag zonnig nazomerweer’

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

In de provincie lijkt de bewolking in ieder geval op vrijdag en zaterdag nog behoorlijk hardnekkig te zijn, maar in de gemeente Groningen ziet men in de loop van het weekend steeds vaker de zon. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is de grijzigheid zondag zo goed als verdwenen en loopt de temperatuur op.

Vrijdagochtend is er volgens Kamphuis nog veel bewolking, maar kent vooral in het zuiden van de provincie ook een kans op wat zon: “In de loop van de middag breekt vanuit het zuiden de zon vaker door, maar in het noorden blijft bewolking hardnekkig. Het wordt 17 graden in het grijze noorden tot 21 in het zuiden bij een zwakke noordenwind.”

Zaterdag kent eenzelfde weerbeeld, zo stelt Kamphuis: “Dan gaan we nog eens een dag tegemoet, waarin wolken hardnekkig kunnen zijn en de zon pas in de loop van de dag vanuit het zuiden doorbreekt. Het is rustig weer bij een zwakke noordoostenwind en het wordt 18 of 19 graden.” Een dag later wordt het weer beter, zo stelt de OOG-weerma: “Zondag is de grijzigheid zo goed als verdwenen en dus is er veel ruimte voor de zon. Het wordt warmer bij 23 graden.”

Na het weekend keren de wolken echter snel terug, zo vervolgt Kamphuis: “Maandag is eerst flink wat zon maar neemt de bewolking vanaf zee in de loop van de dag weer toe. Het blijft droog en het wordt 20 of 21 graden. Dinsdag is het droog en rustig en wordt het bij wisselend bewolkt weer 21 of 22 graden. Woensdag houdt het rustige weer aan met kans op wat ochtendgrijs en later zon bij 23 of 24 graden.”