Voorstelling Het Houten Huis wint twee Zilveren Krekels

Foto: Anne Harbers

De muzikale voorstelling ‘IK … eh ik’ van Het Houten Huis en Nordland Visuel Theatre is zondag de winnaar geworden van twee Zilveren Krekels.

De Zilveren Krekels zijn jeugdtheaterprijzen die jaarlijks uitgereikt worden tijdens het Gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. De eerste Krekel werd in de wacht gesleept vanwege de meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie. Daarnaast ontving decorontwerper en -bouwer Douwe Hibma een Krekel voor de meest indrukwekkende podiumprestatie voor het decorontwerp van de voorstelling.

“Heel blij”

“We zijn hartstikke blij”, laat Benthe van Aalst van Het Houten Huis in een eerste reactie weten. “Ook omdat het om twee prijzen voor één voorstelling gaat. Dat we de prijzen zouden gaan winnen hadden we wel een beetje verwacht. De prijzen worden uitgereikt tijdens een speciale avond en van tevoren leek het er al op dat het in onze richting wees. De Gouden Krekel werd ook uitgereikt, die hebben we niet gewonnen, maar met deze twee prijzen zijn we al ontzettend blij. Het is echt een hele grote stimulans voor alles en iedereen die hierbij betrokken is.”

Voorstelling

“IK… eh ik’ is een uitgekiende uitwerking van een op het eerste gezicht best ingewikkeld thema voor 6+. Speels en fantasievol tot een surrealistisch geheel gebracht in een perfecte, bijna woordeloze voorstelling”, aldus de jury. ‘IK … eh ik’, gaat over een man die woont in een klein huis en gebukt gaat onder zijn eigen ritme en regels. Hij vindt ontspanning in het houden van zijn goudvis, maar als plotseling het huis begint te kantelen staat zijn hele leven op z’n kop.

Op dit moment speelt de voorstelling in Noorwegen. Van 18 tot en met 20 oktober staan er verschillende voorstellingen in het Grand Theatre in Stad gepland.

Bekijk hieronder een trailer van de voorstelling: