Voormalig gedeputeerde Bote Wilpstra overleden

nieuws

Bote Wilpstra tijdens zijn installatie als gedeputeerde in 2013.

Voormalige gedeputeerde Bote Wilpstra is afgelopen maandag op 75-jarige leeftijd overleden. Dat is zaterdag bekendgemaakt.

Bote Sietse Wilpstra werd geboren op 20 juni 1946 in Grijpskerk. Hij was twaalf jaar wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de economische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG. Daarnaast was hij ook politiek actief in Provinciale Staten in Groningen. Als Statenlid voor D66 werd hij in 1982 gevraagd om gedeputeerde te worden. Tijdens deze periode hield hij zich onder andere bezig met de gemeentelijke herindelingen.

In 1987 werd hij waarnemend burgemeester van de gemeente Eenrum. Het waarnemerschap stopte op 1 januari 1990 toen de gemeente samen met die van Kloosterburen, Leens en Ulrum opging in de nieuwe gemeente De Marne. Daarna was Wilpstra acht jaar lang burgemeester van Zuidlaren. In Eemnes, Ameland en Opsterland was hij waarnemend burgemeester. In 2013 keerde Wilpstra terug op het politieke toneel door opnieuw gedeputeerde te worden in Groningen. Hij was de opvolger van Piet de Vey Mestdagh.