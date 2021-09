Voorarrest van verdachten aanslag Willem Groeneveld verlengd

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Het voorarrest van de twee mannen die worden verdacht van de aanslag op journalist Willem Groeneveld en zijn partner is met 90 dagen verlengd. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland woensdag bepaald.

De twee Stad-Groningers van 32 en 31 jaar worden ervan verdacht dat ze in de vroege ochtend van 19 augustus enkele molotovcocktails in en tegen de woning van Groeneveld in de stad hebben gegooid. Ze werden herkend dankzij camerabeelden buiten de bewuste woning. De journalist en zijn partner wisten het vuur op tijd te doven.

Korte tijd later werd het tweetal aangehouden. Ze zouden komen uit kringen van anti-vaxxers, corona-ontkenners en complotdenkers.