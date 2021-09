Volgende week nachtafsluitingen Ring-Zuid bij Vrijheidsplein

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Op de zuidelijke ringweg, ter hoogte van het Vrijheidsplein, zijn van maandag 4 oktober tot zaterdag 9 oktober meerdere avond- en nachtafsluitingen. De ringweg is dan elke nacht dicht richting Drachten, tussen het Julianaplein en de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn. In tegengestelde richting, voor verkeer richting het Julianaplein, is de weg afgesloten bij het Vrijheidsplein.

Volgens aannemerscombinatie Herepoort zijn de afsluitingen nodig voor het omzetten van de rijbanen bij het Vrijheidsplein. Zo wordt er werkruimte gemaakt op de weg. Ook wordt er in de komende periode een betonbarrière aangebracht in de middenberm. Daarna worden de rijbanen aangepast zodat, aan de zuidzijde van de ringweg, de nieuwe toerit vanaf de Concourslaan naar de N7 verder afgebouwd kan worden.

TYijdens de nachtelijk afsluitingen wordt het verkeer omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg. Het verkeer vanuit de richting Drachten wordt omgeleid via afrit 36 Groningen-West en de oprit vanaf het Vrijheidsplein naar het Julianaplein.