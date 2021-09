Voetbalvereniging Oosterparkers trekt standaardelftal terug uit competitie

sport

Sportpark Kardinge - Foto: Gerard Druiven via Google Maps - Streetview

Voetbalvereniging Oosterparkers heeft het eerste elftal teruggetrokken uit de competitie voor standaardelftallen. “We wilden niet iedere keer oeverloos verliezen”, aldus secretaris Wieneke Perk van de club.

Oosterparkers speelde in de vijfde klasse op zaterdag, maar dat wordt dit seizoen de vijfde klasse reserve. “Door de corona hebben we een tijd niet getraind en iedereen wil toch op zijn eigen niveau met plezier tegen een balletje aantrappen, want plezier moet toch voorop staan”, zegt Perk. “We gaan de tijd nemen om weer op niveau te komen”.

Volgens Perk is de toekomst van de club als geheel niet in gevaar. Oosterparkers heeft vier elftallen op de zaterdag, één op de zondag en daarnaast is er een vrouwenteam en een jeugdafdeling actief.

Oosterparkers speelde in de jaren vijftig enkele jaren betaald voetbal en er waren enkele tientallen jaren later plannen om met Oosterparkers een nieuw profavontuur aan te gaan. Toen speelde de club bijna op het hoogste amateurniveau. “Ja, we hebben vroeger heel hoog gespeeld”, zegt Perk. “Zo zie je maar hoe het voetballandschap verandert”.