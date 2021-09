Voertuig te water in Van Starkenborghkanaal

nieuws

Foto Patrick Wind 112groningen.nl

Een voertuig is aan het einde van de vrijdagmiddag te water geraakt in het Van Starkenborghkanaal naast de Tjardaweg bij de driesprong met de Winsumerweg.

Een duikteam van de brandweer is het water ingegaan. Er is één persoon uit het water gehaald die gereanimeerd moest worden. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Ook was er een traumahelikopter aanwezig.

De Tjardaweg en het Van Starkenborghkanaal werden afgesloten voor het (scheepvaart)verkeer. Bergers halen de auto later uit het water. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.